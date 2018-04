Ti è piaciuta la demo di Detroit Become Human per PS4?

A sorpresa, Sony Interactive Entertainment ha pubblicato la demo di Detroit Become Human sul PlayStation Store. Un saporito e gustoso antipasto (per quanto breve) della nuova avventura di David Cage, in uscita il 25 maggio su PlayStation 4 e PS4 Pro. La versione di prova permette di testare con mano le fasi iniziali dell'avventura, una piccolissima porzione del gioco completo, quanto basta per scoprire le meccaniche di base di Detroit e dare uno sguardo al comparto tecnico.



Hai scaricato la demo di Detroit Become Human per PlayStation 4? Ti è piaciuta?