Ti è piaciuta la demo di Fist of the North Star Lost Paradise per PlayStation 4?

SEGA ha recentemente pubblicato sul PlayStation Store la demo giocabile di Fist of the North Star Lost Paradise, il nuovo gioco Ken Il Guerriero sviluppato dallo studio autore di Yakuza, in arrivo il 2 ottobre in esclusiva s PlayStation 4.



La demo di Hokuto Ga Gotoku permette di provare una piccola porzione dell'avventura e di prendere confidenza con il sistema di controllo e il combat system. Ti chiediamo: ti è piaciuta la demo di Fist of the North Star Lost Paradise?