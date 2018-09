Ti è piaciuta la demo di Forza Horizon 4?

Il 12 settembre Microsoft ha pubblicato su Xbox One e PC la demo di Forza Horizon 4, il nuovo racing targato Playground Games in arrivo il 2 ottobre.



La versione di prova permette di provare una piccola porzione del gioco con un numero limitato di veicoli, di ammirare la meccanica legata alle stagioni e di valutare il comparto tecnico, pur ricordando come non si tratti di una build definitiva. Hai avuto modo di provare la demo di Forza Horizon 4? Ti è piaciuta oppure ha deluso le tue aspettative?