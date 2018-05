Ti è piaciuto il primo video gameplay di RAGE 2?

Nella giornata di ieri Bethesda ha pubblicato il primo gameplay trailer di RAGE 2, nuovo progetto della compagnia presentato a inizio settimana e atteso per il 2019 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Con questo video, il publisher vuole offrire un primo assaggio dello sparatutto sviluppato da ID Software e Avalanche Studios (Mad Max, Just Cause) in attesa della presentazione live che avverrà all'E3 2018.



Cosa ne pensi del gameplay di RAGE 2? Sei rimasto soddisfatto da quello che hai visto oppure ti saresti aspettato qualcosa di diverso per questo sequel?