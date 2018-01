Ti sta piacendo la Beta di Dissidia Final Fantasy NT?

Dissidia Final Fantasy NT è ora disponibile in Open Beta: prima del lancio, previsto per il 30 gennaio, Square-Enix ha voluto dare ai giocatori la possibilità di provare con mano questo spin-off che si presenta come un gioco d'azione/picchiaduro che propone frenetiche battaglie di gruppo.



L'Open Beta PS4 permette di provare con mano alcuni personaggi del roster, le opzioni di personalizzazione degli eroi e di scoprire le principali meccaniche di gioco. Sei soddisfatto del test? Cosa ne pensi di Dissidia Final Fantasy NT?