Ti sta piacendo la Beta di Dragon Ball FighterZ?

La Open Beta di Dragon Ball FighterZ è attualmente in corso e terminerà ufficialmente martedì 16 gennaio alle 09:00, ora italiana. Avete dunque ancora qualche ora di tempo per provare con mano uno dei picchiaduro più attesi del 2018. La versione di prova mette a disposizione undici personaggi (tra cui Goku, Vegeta, Cell, Freezer, Crilin, Gohan Adulto, Beerus e Nappa), sette arene e sei modalità di gioco come World Match e Tutorial.



In attesa di mettere le mani sulla versione completa (prevista per il 25 gennaio) ti chiediamo, sei soddisfatto del test? Cosa ne pensi di Dragon Ball FighterZ?