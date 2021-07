Tom Clancy's XDefiant: cosa ne pensi del nuovo FPS Ubisoft?

Il 19 luglio Ubisoft ha annunciato Tom Clancy's XDefiant, una nuova esperienza FPS ambientata nel mondo di Tom Clancy, in arrivo come free to play su tutte le principali piattaforme. Questo sparatutto fonde gli universi di The Division, Ghost Recon e Splinter Cell, tra le fazioni disponibili infatti troviamo Lupi, Reietti, Purificatori ed Echelon, oltre ad arene ispirate alle mappe più celebri viste nei titoli della serie citate poco sopra.



Ad agosto i giocatori potranno accedere alla prima fase di test di XDefiant per toccare con mano il lavoro di Ubisoft San Francisco, in attesa del lancio definitivo ancora privo di una data. Ti chiediamo: cosa ne pensi di questo progetto, ti ha colpito oppure no? A te la parola!