Tomb Raider compie 25 anni: qual è il tuo gioco preferito di Lara Croft?

Nel 2021 Tomb Raider festeggia il 25° anniversario, Square Enix intende festeggiare questo compleanno con retrospettive dedicate ai vari giochi della serie e "nuovi annunci legati al franchise", inoltre sappiamo che un nuovo gioco di Lara Croft è in sviluppo, anche se probabilmente ci vorrà ancora tempo prima che sia pronto per essere mostrato al pubblico.



E' il momento giusto per fare un salto indietro nel tempo alla (ri)scoperta dei precedenti giochi di Tomb Raider, dal primo episodio datato 1996 fino al più recente Shadow of the Tomb Raider, con dodici diversi giochi "spalmati" su tre diverse trilogie. Ti chiediamo: qual è il tuo gioco preferito di Lara Croft?



Nota Bene - Tra le opzioni abbiamo inserito solamente i giochi della serie regolare, lasciando da parte i giochi portatili per Game Boy e le app mobile come Lara Croft GO o Lara Croft Relic Run.