Tomb Raider: di quale gioco della serie vorresti vedere un remake?

Il remake di Resident Evil 2 è stato accolto in maniera estremamente positiva da pubblico e critica e sono in molti a chiedersi se altri publisher seguiranno l'esempio di Capcom, riportando in vita serie iconiche degli anni '90. Tra queste troviamo senza dubbio Tomb Raider, uno dei franchise più popolari degli ultimi 20 anni, che ha reso Lara Croft una vera icona della cultura pop.



Il primo Tomb Raider è già stato oggetto di un remake in occasione del decimo anniversario (Tomb Raider Anniversary, uscito nel 2006 appunto) ma l'universo TR include tanti altri titoli che potrebbero tornare in vita, tra cui Tomb Raider II, Tomb Raider III, Tomb Raider Chronicles e Tomb Raider The Last Revelation, solamente per citarne alcuni.



Quale dei principali episodi di Tomb Raider vorresti vedere tornare in vita con un remake? A te la parola!