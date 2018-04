Trapelano in anticipo i Games with Gold di maggio: qual è il miglior gioco del mese?

Nelle scorse ore, grazie ad un video caricato sul canale YouTube Xbox (ma non ancora reso pubblico) sono stati svelati i Games with Gold di maggio, i quali dovrebbero essere annunciati ufficialmente la prossima settimana.



A maggio, gli abbonati Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratis come di consueto quattro giochi, ovvero Streets of Rage Vintage Collection (include Streets of Rage, Streets of Rage 2 e Streets of Rage 3), Metal Gear Solid V The Phantom Pain, Vanquish e Super Mega Baseball 2. Qual è il tuo preferit?