Ubisoft Forward: qual è stato il miglior annuncio dell'evento?

L'Ubisoft Forward del 10 settembre non è certo stato avaro di novità: in poco più di 60 minuti il publisher francese ha annunciato il remake di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo, Riders Republic, Scott Pilgrim vs The World The Game Complete Edition ed ha ripresentato al pubblico Gods & Monsters, ora conosciuto come Immortals Fenyx Rising.



Tutto questo senza dimenticare AGOS A Game of Space e tante novità per giochi già noti come Watch Dogs Legion, Rainbow Six Siege, The Division 2 e For Honor, con i giochi a sviluppo continuo di Ubisoft che riceveranno presto una nuova ondata di contenuti.



Ti chiediamo: qual è stato il miglior annuncio dell'Ubisoft Forward di settembre 2020?