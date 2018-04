Ubisoft potrebbe essere al lavoro su Watch Dogs 3: cosa ti aspetti?

Nel weekend sono trapelati alcuni rumor che vorrebbero Ubisoft al lavoro su Watch Dogs 3, terzo episodio della serie iniziata nel 2014 e proseguita nel 2016 con Watch Dogs 2, titolo accolto tiepidamente da pubblico e critica.



Al momento la casa francese non ha annunciato nulla riguardo un nuovo episodio di Watch Dogs ma vari indizi disseminati in giro per il web farebbero effettivamente pensare a un nuovo capitolo in lavorazione. In attesa di maggiori dettagli ti chiediamo: cosa ti aspetti da Watch Dogs 3?