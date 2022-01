UFL: cosa ne pensi del nuovo gioco di calcio gratis?

Strikerz Inc ha presentato il primo gameplay trailer di UFL, nuovo gioco di calcio free to play in arrivo nel 2022 che nasce con l'obiettivo di sfidare "sul campo" FIFA ed eFootball. Tra i testimonial, anche Cristiano Ronaldo che si unisce a nomi come Lukaku, Firmino e De Bruyne.



Le incognite sul progetto sono ancora tante ma questo first look è sicuramente servito per determinare la cifra stilistica di UFL e fornire al pubblico un primo contatto con la produzione. Cosa ne pensate di quanto mostrato dagli sviluppatori? UFL vi ha convinto oppure no?