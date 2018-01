Un nuovo Fable potrebbe essere in sviluppo: cosa vorresti vedere nel nuovo gioco della serie?

Un nuovo Fable sembra essere effettivamente in lavorazione: la conferma arriva dal profilo Twitter di Don Williamson, ex Lead Engine Programmer di Lionhead, il quale fa sapere che il progetto è attualmente in fase di sviluppo in uno degli studi inglesi di Microsoft.



Gli indizi sembrano indicare Playground Games (team noto per la serie Forza Horizon) come responsabile della rinascita di Fable, sebbene al momento si tratti solamente di speculazioni prive di conferme. In attesa di saperne di più, ti chiediamo, cosa ti aspetti dal nuovo gioco della serie Fable?