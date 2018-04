Un nuovo Splinter Cell potrebbe uscire quest'anno: cosa ti aspetti?

Secondo alcuni rumor, un nuovo Splinter Cell potrebbe vedere la luce nel 2018: a febbraio, Amazon ha inserito il misterioso "Splinter Cell 2018" in listino e nei giorni scorsi ha preso il via l'evento dedicato al gioco in Ghost Recon Wildlands, il quale sembra celare alcuni indizi sul ritorno di Sam Fisher.



Al momento si tratta solo di speculazioni ma non è escluso che Ubisoft possa davvero annunciare un nuovo gioco della serie all'E3, cinque anni dopo il lancio di Splinter Cell Blacklist. Cosa ti aspetti dal nuovo episodio della saga?