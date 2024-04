Unicorn Overlord è il miglior gioco di marzo 2024: tu per chi voti?

Il mese di marzo è stato ricco di uscite su tutte le principali piattaforme ma come sempre c'è un solo vincitore per il premio di Game of the Month. E a marzo 2024 questo riconoscimento finisce dritto dritto nelle tasche di Unicorn Overlord di Vanillaware.

Mancano 23 ore alla chiusura

Come evidenziato nella recensione di Unicorn Overlord, ci troviamo di fronte ad un titolo molto particolare, sicuramente audace e coraggioso. Un gioco non per tutti ma che ci sentiamo di premiare proprio per il suo essere così diverso dalla massa.



Unicorn Overlord è il miglior gioco di marzo 2024 per lo staff di Everyeye.it, adesso vogliamo sapere il vostro parere, lasciate la vostra preferenza scegliendo il miglior gioco del mese qui sotto.