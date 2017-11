Utilizzi maggiormente Switch come console portatile o casalinga?

Uno dei punti di forza di Nintendo Switch è sicuramente la sua estrema versatilità: la piattaforma della casa di Kyoto può essere utilizzata indistintamente come una console casalinga tradizionale e come handheld, caratteristica che ha contribuito notevolmente al successo del prodotto, recentemente eletto Gadget of the Year dal TIME.



La natura ibrida di Switch ha permesso a Switch di distinguersi rispetto alla concorrenza: ti chiediamo, come usi maggiormente la console Nintendo?