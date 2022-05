Videogiochi in abbonamento: a quale servizio sei iscritto?

Quello delle piattaforme in abbonamento è un business sempre più grande e che negli ultimi anni è cresciuto grazie all'entrata in scena di player come Ubisoft, Electronic Arts ed Apple Arcade, scesi nell'arena per competere con i servizi premium di PlayStation, Nintendo e Microsoft.



Recentemente anche Netflix ha espanso il suo catalogo offrendo giochi mobile gratis agli abbonati su base mensile e sono sempre di più le aziende del mondo dell'intrattenimento videoludico che si affidano a questo modello di business. E tu a quale servizio in abbonamento sei iscritto?