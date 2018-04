Videogiochi: qual è stato il miglior pesce d'aprile del 2018?

Come da tradizione, il primo aprile è stato il giorno dedicato agli scherzi e non potevano mancare i pesci a tema videogioco. Nella giornata di ieri publisher e testate internazionali hanno liberato la fantasia e così abbiamo visto progetti come PlayStation The Board Game, Final Fantasy XIV Online GO, Shovel Knight 64 per Commodore 64, la serie animata di Payday, NVIDIA GeForce Academy of Gaming e Pokemon GO 8 Bit in 8K, solamente per citarne alcuni.



Di seguito abbiamo selezionato venti scherzi a tema videogiochi particolarmente riusciti e che ci hanno in qualche modo colpito. Qual è stato secondo te il migliore del 2018?