Videogiochi: le versioni Beta e di test influenzano i tuoi acquisti?

Il 2018 si apre all'insegna delle Beta, nel solo mese di gennaio saranno ben tre i titoli che sarà possibile provare prima dell'uscita ufficiale, ovvero Monster Hunter World, Dissidia Final Fantasy NT e Dragon Ball FighterZ. Come ben sappiamo, i test in questione permettono agli sviluppatori di raccogliere dati sulle prestazioni del gioco attraverso i feedback degli utenti, ma a loro volta, i giocatori hanno l'occasione di provare in anteprima i titoli più attesi.



Generalmente, però, i contenuti presenti nelle beta non riflettono la qualità del titolo finale, soggetto a varie migliorie prima dell'uscita, ed è per questo che valutare un gioco attraverso questa fase di test non è sempre facile. Le beta dei videogiochi influenzano il tuo parere e di conseguenza i tuoi acquisti?