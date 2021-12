Vota per eleggere il miglior gioco multiplayer del 2021

Nel 2021 stati tantissimi i titoli multigiocatore in grado di farci superare abbondantemente la soglia critica delle 100 ore di gioco. Da Monster Hunter Rise (il più evoluto hunting game di tutti i tempi) ad Halo Infinite (la cui modalità multiplayer è stata distribuita gratuitamente e in maniera separata dalla Campagna), passando per Outriders (un titolo capace di spingere al limite i riflessi del giocatore), è tempo di indicare le vostre preferenze nel sondaggio mirato a eleggere il miglior gioco multiplayer del 2021.