Vota il gioco più atteso del 2020

Il 2020 si preannuncia un anno davvero ricchissimo di novità grazie al lancio di giochi molto attesi come Ghost of Tsushima, Marvel's Avengers, Half-Life Alyx, DOOM Eternal, Final Fantasy VII Remake e The Last of Us Part II, senza dimenticare gli appena annunciati Resident Evil 3 Remake e Senua's Saga Hellblade 2.



E l'elenco potrebbe continuare con Cyberpunk 2077, Vampire The Masquare Bloodlines 2, Halo Infinite, Animal Crossing New Horizon e Dragon Ball Z Kakarot, tutto questo senza dimenticare l'arrivo delle console Next-Gen che porteranno in dote un carico di sequel e nuove IP ancora da annunciare.



Adesso è il momento di votare il gioco più atteso per la community di Everyeye.it: a te la parola!