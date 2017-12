Vota il gioco con il miglior comparto grafico del 2017

La corsa all'eccellenza tecnica è un elemento imprescindibile del videogame: i team si muovono ormai in direzione di un colpo d'occhio che possa caratterizzare i propri prodotti in maniera unica e sempre brillante. C'è chi propone modelli poligonali dettagliati e rigogliosi, chi invece lavora meticolosamente sulle texture. Altri ancora, calcano la mano sul rilievo degli effetti speciali, o sulla vastità dell'orizzonte visivo. Sta a voi però decidere chi l'ha spuntata, votando il gioco con la miglior grafica del 2017!



