Vota il gioco con la miglior direzione artistica del 2018

Sono tanti i giochi che durante l'anno si sono distinti per una direzione artistica particolarmente curata e capace di catturare l'immaginario collettivo, tra questi citiamo Dragon Quest XI Echi di un'Era Perduta, God of War, Red Dead Redemption 2, Dead Cells, Monster Hunter World, Assassin's Creed Odyssey, GRIS e Return of the Obra Dinn.



Vota il gioco con la miglior direzione artistica dell'anno e scopri tutte le altre categorie degli Everyeye Awards 2018.