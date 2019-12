Vota il gioco con la miglior colonna sonora del 2019

Un videogioco che si possa definire indimenticabile, non può mancare di una grande colonna sonora e di un raffinato audio design. Non importa che sia una produzione AAA o una perla indipendente, godere di tracce evocative, capaci di toccare l'anima della community, è un fattore imprescindibile in qualsiasi avventura.



Ecco quindi che il nostro sondaggio non bada al budget utilizzato per realizzare i candidati che troverete, e al fianco dei Low Roar di Death Stranding, potete tranquillamente trovare il remix di Cadence of Hyrule o le chitarre indemoniate di Valfaris.



Apri le orecchie e il cuore, è tempo di votare per eleggere la miglior colonna sonora dell'anno!