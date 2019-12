Vota il gioco con la miglior direzione artistica del 2019

Sono tanti i giochi che durante l'anno che sta per terminare si sono distinti per una direzione artistica di alto livello e capace di catturare l'immaginario collettivo del grande pubblico. Ci riferiamo a produzioni come Death Stranding di Hideo Kojima, Control di Remedy, Shenmue 3 di Yu Suzuki e ancora Luigi's Mansion 3 di Nintendo, A Plague Tale Innocence, Sayonara Wild Hearts e Sekiro, solamente per citarne alcuni.



Quale gioco ti ha colpito maggiormente sotto il profilo artistico? Ti invitiamo ad esprimere la tua preferenza nel sondaggio qui sotto, motivando la tua scelta nello spazio commenti.