Vota il gioco con la miglior direzione artistica del 2020

Dalle atmosfere cupe di Demon's Soul's alla trama matura di The Last of Us Parte 2, passando per il mondo fiabesco di Ori and the Will of the Wisps, le lande infernali di Hades e l'immensa Night City di Cyberpunk 2077 con il suo intreccio sterminato di storie, oltre alle atmosfere orientaleggianti di Ghost of Tsushima. Qual è il videogioco del 2020 con la miglior direzione artistica? A te la scelta!