Vota il gioco con la miglior sceneggiatura del 2019

Una categoria che, per tantissimi, rappresenta il cuore della propria esperienza videoludica. Tutti i candidati che troverete in questo sondaggio, prima ancora che dalle sapienti mani dei programmatori, sono nati soprattutto dalla penna di creativi mai domi. Un grande videogioco deve avere una sceneggiatura curata, e questo 2019 ha visto autori di spessore conquistare le luci della ribalta.



Se Hideo Kojima ha lavorato libero dal peso di un'azienda come Konami, Sam Lake ha ribadito la sua caratura con Control. Ma non pensate di trovare solo grandi progetti tripla A, perché dopo Her Story, anche Sam Barlow si è ripresentato con il suo Telling Lies, mentre Disco Elysium ha scaraventato il team ZA/UM verso l'Olimpo. Un gruppo folto di partecipanti, tutti validi, chi voterete?