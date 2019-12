Vota il gioco con il miglior supporto post lancio del 2019

Quello dei giochi a supporto continuo è un trend che nel 2019 si è fortificato non poco e che ha visto gli sviluppatori produrre espansioni, eventi, quest, missioni e altri contenuti capaci di mantenere in vita prodotti magari non recentissimi ma proprio per questo ancora sulla cresta dell'onda.



Pensiamo a Tom Clancy's Rainbow Six Siege o Sea of Thieves, per non dimenticare Red Dead Online e GTA Online, oppure Apex Legends, o ancora Monster Hunter World e Destiny 2, che ha ricevuto l'espansione Ombre dal Profondo. Qual è il gioco con il miglior supporto post lancio del 2019?