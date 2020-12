Vota il gioco con il miglior supporto post lancio del 2020

Grazie al continuo supporto post lancio è possibile mantenere in vita titoli non recentissimi, prendiamo ad esempio il caso di No Man’s Sky, tanto criticato al lancio quanto acclamato a qualche anno dalla sua pubblicazione, proprio grazie agli sforzi di Hello Games che nel tempo ha lanciato numerose espansioni che hanno aggiunto tantissime novità.



E lo stesso si può dire per Destiny 2 (il primo Destiny è probabilmente il gioco che ha sdoganato il concetto di Giochi come Servizi al grande pubblico), senza ovviamente tralasciare Rainbow Six Siege con nuovi operatori e missioni che arrivano a cadenza regolare, Fortnite con il suo sistema di stagioni e Apex Legends di Respawn, altro gioco che può contare su un supporto post lancio piuttosto esteso. E’ il momento di votare!