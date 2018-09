Vota il gioco più atteso dell'autunno: la finalissima!

Dopo due sondaggi combattutissimi, finalmente ci siamo: oggi si elegge il gioco più atteso dell'autunno da parte della community di Everyeye.it! Di seguito trovate i 20 titoli più votati da voi nei giorni scorsi, tra i tanti sono arrivati in finale The World Ends With You Final Remix, Starlink Battle for Atlas, Call of Cthulhu, Luigi's Mansion 3DS, Red Dead Redemption 2 e Assassin's Creed Odyssey.



Qual è il gioco più atteso della prossima stagione? A te la parola!