Vota la miglior esclusiva Microsoft del 2019

Nel 2019 Microsoft ha puntato tutto su un solo pezzo da novanta: Gears 5, uscito a settembre e accolto positivamente da pubblico e critica. Rispetto al 2018, le esclusive Microsoft sono diminuite, di fatto gli unici titoli pubblicati dalla casa di Redmond sono stati il già citato Gears 5 e Crackdown 3, in attesa di un 2020 che si preannuncia ben più ricco grazie a produzioni come Ori and the Will of the Wisps e Halo Infinite, oltre ad altri progetti non ancora annunciati (pensiamo a Forza Motorsport 8 o Forza Horizon 5) ma che sicuramente accompagneranno il lancio di Xbox Scarlett.



L'ecosistema Microsoft e Xbox ha visto nel 2018 l'espandersi del Game Pass ma per quanto riguarda le novità la scelta per il miglior gioco del 2019 è limitata come detto a sole due produzioni. A te la parola!