Vota la miglior esclusiva Microsoft del 2020

Il catalogo software delle piattaforme Xbox nel 2020 si è arricchito con numerose esclusive di grande prestigio, anche se forse è mancato un vero e proprio system seller, ruolo inizialmente ricoperto da Halo Infinite, rimandato però all’autunno 2020. Il catalogo di esclusive Microsoft è stato comunque ricco di sorprese tra Grounded di Obsidian, Bleeding Edge di Ninja Theory, Ori and the Will of the Wisps, Gears Tactics e Microsoft Flight Simulator.