Vota la miglior esclusiva Nintendo Switch del 2019

Il 2019 di Nintendo Switch è stato sicuramente positivo grazie al lancio di una serie di esclusive capaci di riscuotere un notevole successo di pubblico e critica come Super Mario Maker 2, Yoshi's Crafted Worlds, Luigi's Mansion 3 e Fire Emblem Three Houses, solamente per citarne alcuni.



A questi dobbiamo aggiungere Pokemon Spada e Scudo, Astral Chain di Platinum Games, il remake di The Legend of Zelda Link's Awakening e l'originale Cadence of Hyrule Crypt of the Necrodancer, oltre a Marvel La Grande Alleanza 3 L'Ordine Nero, Daemon X Machina e New Super Mario Bros U Deluxe.



Qual è la miglior esclusiva Nintendo Switch del 2019? A te la parola!