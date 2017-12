Vota la miglior esclusiva Nintendo Switch del 2017

I primi sei mesi di vita della nuova console Nintendo sono stati davvero ricchissimi di grandi giochi, le esclusive della casa di Kyoto hanno riscosso un notevole successo di pubblico e critica, occupando per mesi i vertici delle classifiche di vendita. Da The Legend of Zelda Breath of the Wild a Super Mario Odyssey, passando per ARMS, Splatoon 2, Mario + Rabbids Kingdom Battle e Xenoblade Chronicles 2. Vota la miglior esclusiva Switch del 2017!