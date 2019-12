Vota la miglior esclusiva Playstation 4 del 2019

Annata come sempre interessante per Sony sul fronte delle esclusive PlayStation, che dopo un 2018 scoppiettante grazie a God of War e Marvel's Spider-Man ha continuato anche nel 2019 a proporre titoli di assoluto spessore come Days Gone, Death Stranding (in arrivo su PC nel 2020, esclusiva console nel momento in cui scriviamo e per questo inserito nella nostra lista) e Concrete Genie, quest'ultimo compatibile anche con PlayStation VR.



Tra le altre esclusive di rilievo spiccano MediEvil (riedizione di un classico PSOne datato 1998) e Judgment di SEGA, realizzato dagli stessi autori della serie Yakuza. Nota Bene - Dreams di MediaMolecule non è stato inserito tra le possibili opzioni essendo ancora in fase Early Access.



E' arrivato il momento di eleggere la miglior esclusiva PlayStation 4 dell'anno... a te la parola!