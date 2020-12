Vota la miglior esperienza multiplayer del 2020

Anno interessante per i giochi multiplayer grazie al debutto di titoli di enorme successo come Fall Guys (vero e proprio fenomeno dell'estate 2020), Animal Crossing New Horizons e Call of Duty Warzone, Battle Royale capace di attirare oltre 60 milioni di giocatori in pochissime settimane. E come non citare Mario Kart LIVE Home Circuit, esperienza in Realtà Aumentata che vi permetterà di organizzare vere e proprie corse in salotto, in camera o dunque vogliate grazie alla natura ibrida di Nintendo Switch.



Si vota per la miglior esperienza multiplayer del 2020!