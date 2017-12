Vota la miglior esperienza VR del 2017

Il mercato VR è notevolmene cresciuto nel 2017 rispetto allo scorso anno, pur non raggiungendo ancora la sua piena maturità. L'anno che sta per terminare ha visto l'uscita di titoli di grosso calibro come Resident Evil VII Biohazard, The Elder Scrolls V Skyrim VR, Lone Echo e Star Trek Bridge Crew, oltre a produzioni minori ma ugualmente interessanti, tra cui citiamo Megaton Rainfall e Statik.



Qual è stato il miglio gioco VR del 2017?