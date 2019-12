Vota il miglior gioco action adventure del 2019

Per definizione, il genere degli action adventure è un ibrido, ossia un gustoso mix di scazzottate, sparatorie ed eroi pronti a salvare anche la situazione più disperata. In un'epoca che vede meccaniche di ogni tipo unirsi per dar vita a una produzione ricca e sfaccettata, insomma, questa categoria vede produzioni diametralmente opposte.



Ecco quindi che scendono in campo action puri come Devil May Cry 5 e Astral Chain al fianco di racconti più particolari come Control e Sekiro Shadows Die Twice. Da non dimenticare, infine, produzioni uniche tra l'anima "spooky" di Luigi's Mansion 3 o il fascino senza tempo dell'universo di Star Wars.