Vota il miglior gioco di corse del 2019

Nel 2019 non sono mancati i racing game di altissimo profilo, i fan dei corse su quattro ruote (in pista o sterrato) hanno trovato pane per i loro denti con GRID, DiRT Rally 2.0, Assetto Corsa Competizione e WRC 8 mentre gli appassionati di Formula Uno hanno potuto contare sul buon F1 2019 di Codemasters.



Passando alle due ruote, impossibile non citare Monster Energy Supercross 2 e MotoGP 19 (entrambi di Milestone) e c'è spazio anche per produzioni di natura arcade come Team Sonic Racing, Crash Team Racing Nitro Fueled e Trials Rising.



Si vota per eleggere il miglior gioco di corse del 2019... a te la scelta!