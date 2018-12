Vota il miglior gioco dell'anno: GOTY 2018

La categoria Gioco dell'Anno vede in lizza, tra gli altri, giochi come Red Dead Redemption 2, God of War, Super Smash Bros Ultimate, Monster Hunter World, Marvel's Spider-Man, Octopath Traveler, Detroit Become Human, Sea of Thieves e Forza Horizon 4. Sono stati dodici mesi intensi, ricchissimi di titoli di spessore, acclamati da pubblico e critica. Chi si aggiudicherà il premio GOTY 2018?



