Il mercato indie ci ha regalato enormi soddisfazioni in questo 2017, proponendo tutti i mesi prodotti interessanti, fuori dagli schemi e con idee veramente distintive. Alcuni team si sono concentrati su un concetto di narrazione capace di riscrivere le regole dello storytelling, altri si sono presentati come spietati arcade usciti da un'epoca lontana... Come sempre, insomma, è proprio dal sottobosco indipendente che arrivano le idee di rottura e i titoli capaci di rifiutare con decisione i canoni dello sviluppo mainstream. Vota il miglior gioco indie del 2017!



