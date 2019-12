Vota il miglior gioco strategico/gestionale del 2019

Un genere, quello dei giochi strategici e gestionali, che da sempre si trova a suo agio su PC anche se non mancano eccezioni come Fire Emblem Three Houses, una delle punte di diamante della libreria software di Nintendo Switch.



L'elenco potrebbe continuare con il calcistico Football Manager 2020, gli storici Anno 1800 e Total War Three Kingdoms senza dimenticare John Wick Hex (basato sull'omonima serie cinematografica con Keanu Reeves) e Phoenix Point (nuovo gioco dell'autore di XCOM). Una categoria piuttosto nutrita, scegliere il vincitore non sarà facile... siete pronti per votare? A voi la parola!