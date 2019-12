Vota il miglior gioco VR in Realtà Virtuale del 2019

Il mercato dei giochi VR è cresciuto notevolmente nel corso del 2019 grazie anche al lancio di titoli di altissima qualità come Stormland di Insomniac Games, Defector, Asgard's Wrath e Blood & Truth, giochi di notevole spessore che hanno riscosso un buon successo di pubblico e critica.



In attesa dell'arrivo di Half-Life Alyx nel 2020 e di altri progetti in grado di mostrare le potenzialità della Realtà Virtuale, abbiamo selezionato i migliori giochi VR usciti negli ultimi dodici mesi. Qual è la miglior esperienza VR del 2019? A te la parola!