Vota il miglior personaggio del 2019

Dalla carismatica Jess Faden di Control a Kait Diaz di Gears 5, passando per il cast di Death Stranding (Sam, Higgs, Cliff) senza dimenticare Il Curatore di Man of Medan, Emma di Telling Lies, il lupo solitario di Sekiro Shadows Die Twice e... l'Oca di Untitled Goose Games!



Abbiamo selezionato dieci personaggi maschili e femminili dei videogiochi che hanno lasciato il segno in questo 2019 che sta per terminare.... è il momento di eleggere il miglior personaggio dell'anno!