Vota il miglior personaggio del 2020

Si accende la battaglia per il premio di miglior personaggio dei videogiochi del 2020. The Last of Us Parte 2 sembra fare la parte del leone con due personaggi in nomination (ci riferiamo a Ellie e Abby, senza troppe sorprese), in lizza anche il giovane Miles Morales (protagonista di Marvel’s Spider-Man Miles Morales), Jin di Ghost of Tsushima e Zagreus di Hades. E' tempo di votare il miglior personaggio dell'anno!