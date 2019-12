Vota il miglior picchiaduro del 2019

Quella dei picchiaduro è una categoria che nel 2019 non ha goduto di moltissime usciti di rilievo, tra queste troviamo però tre titoli di spessore accolti positivamente dal pubblico. Mortal Kombat è tornato con il suo enorme carico di esagerata e scenografica violenza mentre Samurai Shodown riprende le atmosfere del classico SNK, infine Dead or Alive 6 propone una formula ormai collaudata e priva di particolari novità, facendo leva sulle bellezze della serie Koei-Tecmo.



Qual è il miglior picchiaduro del 2019? A te la scelta tra Samurai Shodown, Mortal Kombat 11 e Dead or Alive 6!