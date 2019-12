Vota il miglior platform del 2019

Yooka Laylee and the Impossible Lair, Super Mario Maker 2, Yoshi's Crafted World, Unruly Heroes e Trine 4 The Nightmare Prince dipingono un'annata interessante per quanto riguarda i giochi di piattaforme su PC e console. A questi bisogna aggiungere Arise A Simple Story (arrivato proprio sul filo del rasoio, con uscita a inizio dicembre) e Indivisible, un action platform che include anche elementi RPG, proponendo comunque una formula decisamente apprezzabile.



Uno dei generi più apprezzati dagli amanti dei videogiochi vecchia scuola continua a sopravvivere ed evolversi con discreto successo. Qual è il miglior platform del 2019? E' il momento di votare!