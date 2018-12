Vota il miglior platform del 2018

Nel 2018 gli appassionati di platform hanno potuto togliersi interessanti soddisfazioni grazie a titoli come Kirby Star Allies, Unravel Two, Mega Man 11, Sonic Mania Plus, Yoku's Island Express e Spyro Reignited Trilogy, la raccolta che ripropone i primi tre episodi della serie originariamente usciti su PSOne tra il 1998 e il 2000.



Vota il miglior platform dell'anno e scopri tutte le categorie degli Everyeye Awards 2018.