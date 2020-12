Vota il miglior racing game del 2020

Quello dei giochi di corse è un genere sempre ricco di candidati, ai giochi motoristici su licenza come F1, WRC e MotoGP si aggiungono anche produzioni originali come Project Cars 3 e DiRT 5, senza dimenticare Mario Kart Live Home Circuit, gioco in Realtà Aumentata pensato per conquistare grandi e piccini. Si vota per il miglior videogioco di corse del 2020: a te la parola!